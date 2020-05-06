Суд продолжит рассмотрение дела Суркисов против Приватбанка в июне

Большая Палата Верховного Суда согласовала 15 июня как дату следующего заседания по делу о законости конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее в НБУ называли решение по этому делу "важнейшим за последние 3 года", решения в пользу Суркисов "активирует" рассмотрение Шестым апелляционным суд возможность вернуться к рассмотрению дела об отмене национализации Приватбанка.

Также в случае победы семьи Суркисов, аналогичные дела судов, рассматривающие иски других связанных с Коломойским лиц могут повлечь за собою потерю для НБУ не только 1 миллиарда гривень Суркисов, а еще около 30 миллиардов.

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Ключевые судебные дела по Приватбанку

Напомним:

27 апреля Верховный суд отложил рассмотрение дела по законости конвертации активов Суркисов во время национализации Приватбанка из-за давления на судей.

До этого, генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором объяснила особенности дела "Приватбанка" и отметила, что ее офис отстаивает 1 млрд грн активов государства.



В суде сочли это обращение вмешательством в их деятельность.

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Экономическая правда