Новости 6 мая: счета "Нафтогаза", обращение к премьеру из-за АЕС, Гереги vs АМКУ

Об обращении к премьеру из-за АЭС. Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

О счетах "Нафтогаза". На счетах НАК "Нефтегаз Украины" сейчас суммарно находится 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро.О деле Суркисов. Большая Палата Верховного Суда согласовала 15 июня как дату следующего заседания по делу о законости конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации Приватбанка.

Об "Укрзализныце". Группа депутатов зарегистрировала проект постановления, которым хотят создать Временную следственную комиссию Верховной Рады, которая будет расследовать возможные правонарушения руководителей "Укрзализныци" с начала 2017 года.

Об авиасообщении. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что до конца лета международное авиасообщение не восстановится из-за пандемии коронавируса.

Об АМКУ и Герег. Антимонопольный комитет после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях "Эпицентр" и "Новая линия" (принадлежащих Герегам) откроет против них дело.

Приспособься или умри: пять историй о бизнесе, который не опустил руки на карантине

Запрет массовых собраний, закрытие заведений, минимизация контактов и ограничение передвижений рискуют уничтожить половину предприятий. ЭП предлагает пять историй украинского предпринимательства, герои которых смогли продолжить работу в период карантина. (укр)