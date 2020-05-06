Нардепы хотят расследовать возможные нарушения и коррупцию в "Укрзализныце" с 2017 года

Группа депутатов зарегистрировала проект постановления, которым хотят создать Временную следственную комиссию Верховной Рады, которая будет расследовать возможные правонарушения руководителей "Укрзализныци" с начала 2017 года.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке сообщается, что по результатам 2019 года "Укрзализныця" показала наихудшие показатели производственной деятельности за время независимости почти по всем направлениям деятельности, а также, что "резкое ухудшение производственной дисциплины, состояния безопасности движения поездов происходят с начала 2017 по настоящее время" .

"В 2018 и 2019 годах принят ряд регламентных документов, по которым предприятие, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и обороны Украины, практически выведено под управление иностранцев, а государство фактически потеряло возможность непосредственного управления.

... Кроме того, по сообщениям СМИ известно, что реформа "Укрзализници" не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с преодолением коррупции не улучшается", - говорится в документе.

Инициатором проекта выступила нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина, которую также предлагается избрать председателем комиссии. Ее заместителем предлагается выбрать нардепа Константина Бондарева ("Батькивщина").

Напомним:

"Укрзализныця" в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).

29 января 2020 года Кабмин уволил главу правления УЗ Евгения Кравцова.

Формальным поводом для увольнения Кравцова собеседники ЭП в правительстве называли ряд проблем, которые можно предъявить чуть ли не каждому руководителю государственных предприятий.

Среди них - медленное продвижение реформ, проблемы с обновлением подвижного состава, коррупция. Однако реальных причин для такого решения на самом деле две и ни одна не связана с пассажирскими перевозками.

5 февраля 2020 года Кабинет министров назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабмин на заседании 15 апреля 2020 года уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.

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Экономическая правда