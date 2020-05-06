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Международное авиасообщение летом полноценно не восстановится – глава МИД

Среда, 6 мая 2020, 12:15
 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что до конца лета международное авиасообщение не восстановится из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"В нескольких странах ЕС, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас ломают голову, как это урегулировать, но скажу сразу: в течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет", - сказал Кулеба.

Он отметил, что надеется на возобновление осенью, несмотря на то, что говорят о вероятности второй волны пандемии.

"Мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным сложнее, потому что здесь решение зависит не только от нас", - сказал министр.

На сегодня Украина принимает только эвакуационные рейсы. За минувшие сутки в Украину прибыли более полтысячи пассажиров, прибывших в аэропорт "Борисполь" тремя рейсами из Италии, Германии и Казахстана.

Европейская правда

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авиа МИД коронавирус

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