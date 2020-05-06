Коболев рассказал, сколько суммарно средств на счетах "Нафтогаза"

На счетах НАК "Нефтегаз Украины" сейчас суммарно находится 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро.

Об этом во время выступления на заседании правительства сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Каким образом был сформирован чистый консолидированный доход "Нафтогаза" с учетом получения компенсации от "Газпрома" 2,9 млрд долларов, которая была получена 27 декабря 2019 года? Если перевести эту компенсацию по курсу, который действовал на момент получения средств, в гривню, то получим сумму 67,96 млрд грн", - пояснил Коболев.

По его словам, прибыль, связанная с этой операцией, который "Нафтогаз" заплатил в Украине, составляет 12,3 млрд грн. Таким образом, чистая прибыль "Нафтогаза" от получения компенсации от "Газпрома" составляет 55,7 млрд грн.

Кроме этого, "Нафтогаз" получил прибыль от прочей операционной деятельности в сумме 14,2 млрд грн и заплатил с него налог на прибыли в сумме 6,7 млрд грн.

"Суммарный чистый консолидированный доход НАК" Нафтогаз Украины" составляет 63 млрд 300 млн грн", - подчеркнул Коболев.

"На текущий момент времени нами было проанонсировано 8,5 млрд грн дивидендов за 2019 год (были уплачены еще в 2019 году). Нами было выкуплено украинских гособлигаций на 800 млн долларов и эти облигации находятся на счетах "Нафтогаза", - подчеркнул председатель правления НАК .

Он добавил, что также на счетах Группы сейчас суммарно находится 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро. Суммарно эти средства по действующему курсу составляют 64 млрд 100 млн грн.

"Таким образом, в любой момент, когда будет принято решение акционером (Кабмином - ред.) по уплате дивидендов, эти средства могут быть переданы в госбюджет на финансирование целей, о которых упоминал премьер-министр", - добавил Коболев.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что большая часть "Нафтогаза", компания оплатит в госбюджет в виде дивидендов, пойдет на строительство дорог и на реконструкцию и строительство приемных отделений больниц.

Экономическая правда