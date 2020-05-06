В Комитете ВР рассказали, когда рассмотрят сокращенную таблицу к "антиколомойскому" законопроекту

Комитет по вопросам финасовой, налоговой и таможенной политики ВР в пятницу, 8 мая, рассмотрит уточненную сравнительную таблицу к банковскому законопроекту.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Комитета Ярослав Железняк.

"Последний шаг перед голосованием закона о банках. В пятницу наш Комитет рассматривает уже сокращенную таблицу к законопроекту - рекордсмену. Уменьшим его в 72 раза.

Учитывая особенности регламента, то это больше формальная процедура", - написал он.

Также, по его словам, в повестке дня вопрос заслушивания главы НБУ.

Читайте также: Бе!Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок

Напомним:

После голосования за специальную процедуру рассмотрения "антиколомойского" законопроекта о банках, из 16 тысяч поправок - нардепы настояли только на одной. Финальная сравнительная таблица законопроекта будет содержать примерно 230 правок.

Ранее Железняк предпологал, что Верховная Рада может рассмотреть в зале "антиколомойский" законопроект о банках в первые недели мая.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале.

Экономическая правда