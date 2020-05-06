В Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют

В Минэкоэнерго заявили, что при наличии профицита атомной генерации один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют.

Об этом говорится в разъяснении министерства.

Отмечается, что на сегодня в Украине - профицит производства электроэнергии: он, в том числе, обусловлен и влиянием пандемии COVID-19 на национальные экономики.

"Для украинской энергетики это означает более серьезные вызовы, на которые государство, власть и общество должны реагировать оперативно, применять новые подходы, ведь речь идет о будущем Украины как модернового государства.

Сейчас для бизнеса крайне важно быстро среагировать на вызовы, а задача государства - создать понятные правила и комфортные условия, чтобы бизнес мог действовать как драйвер общественного и экономического развития", - говорится в сообщении.

"Можно остаться в советской модели, то есть тратить ресурсы на поддержку того, что есть. Но при этом должны осознать, что это создает идеальные условия для коррупционных злоупотреблений, и заплатят за это граждане Украины из своих карманов.

Однако есть другой путь к успешному будущему. Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюта. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка", - подчеркнули в Минэкоэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что рассматривают возможность создания центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми.

Напомним:

И.о министра энергетики Ольга Буславець в связи с профицитом базовой генерации поручила уменьшить закупки ядерного топлива для АЭС и проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

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