И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС – нардеп

И.о министра энергетики Ольга Буславець в связи с профицитом базовой генерации поручила уменьшить закупки ядерного топлива для АЭС и проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

Об этом сообщает нардеп Слуги народа Гео Лерос со ссылкой на соответствующее поручение Минекоенерго к НАЭК "Энергоатом".

"Разработать ... нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями", - говорится в письме.

Также в документе говорится о том, что "Энергоатому" поручают актуализировать планы закупок ядерного топлива с учетом уменьшения объемов производства энергоблоками АЭС.

Также предлагается привести с действующими нормами дизельные генераторы на энергоблоке 6 Запорожской АЭС

Напомним:

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

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