Новости 4 мая: карантин, закон о земле, доходы госбюджета

О карантине. Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник продолжил действие карантина в Украине до 22 мая.

О законе о земле. 4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.

О доходах госбюджета. Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составляли 103,95 млрд грн, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже чем в апреле 2019-го.

Об ослаблении карантина для бизнеса. С 11 мая смогут открыться парикмахерские, заведения питания на вынос, сервисы бытовой техники, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами и тому подобное.

О Facebook и НДС. Компании Facebook и Viber готовы к внедрению НДС для электронных услуг, оказываемых нерезидентами украинским гражданам, заявили глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

О Суркисах, Приватбанке и Венедиктовой. Судьи Большой палаты Верховного суда считают вмешательством в их деятельность комментарии по делу о вкладах братьев Суркисов в Приватбанке, в частности заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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