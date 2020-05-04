Премьер-министр назвал сферы бизнеса, которые смогут открыться с 11 мая

С 11 мая смогут открыться парикмахерские, заведения питания на вынос, сервисы бытовой техники, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами и тому подобное.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства.

"До 11 числа у бизнесменов должна быть уверенность, что их заведения откроются. Нужно закупить продукты, приготовить заведения, провести противоэпидемические мероприятия", - сообщает Шмыгаль.

Открытие заведений, которые планируются с 11 мая (в условиях, которые будут представлены Минздравом):

открытие парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты

общественного питания на вынос, летних площадок, кафе и ресторанов расположеных под открытым небом (в заведениях зарегистрированных как операторы мощностей)

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон, в ТЦ)

заведения бытового обслуживания населения

стоматологи

аудиторы

адвокаты

нотариусы

сервисы бытовой техники.

Также правительством с 11 мая планируется открытие парков сферы, зон отдыха, музеев и библиотек.

Экономическая правда