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Премьер-министр назвал сферы бизнеса, которые смогут открыться с 11 мая

Понедельник, 4 мая 2020, 13:57
 

С 11 мая смогут открыться парикмахерские, заведения питания на вынос, сервисы бытовой техники, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами и тому подобное.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства.

"До 11 числа у бизнесменов должна быть уверенность, что их заведения откроются. Нужно закупить продукты, приготовить заведения, провести противоэпидемические мероприятия", - сообщает Шмыгаль.

Открытие заведений, которые планируются с 11 мая (в условиях, которые будут представлены Минздравом):

  • открытие парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты
  • общественного питания на вынос, летних площадок, кафе и ресторанов расположеных под открытым небом (в заведениях зарегистрированных как операторы мощностей)
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон, в ТЦ)
  • заведения бытового обслуживания населения
  • стоматологи
  • аудиторы
  • адвокаты
  • нотариусы
  • сервисы бытовой техники.

Также правительством с 11 мая планируется открытие парков сферы, зон отдыха, музеев и библиотек.

Экономическая правда

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карантин правительство

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