Viber и Facebook готовы платить НДС в Украине — Гетманцев

Компании Facebook и Viber готовы к внедрению НДС для электронных услуг, оказываемых нерезидентами украинским гражданам.

Об этом в интервью "БизнесЦензор" заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Я считаю, что надо принимать (законопроект - ред.) как можно быстрее. Что тут обсуждать? Они предоставляют услуги не первой необходимости. Платить должны нерезиденты, которые будут делать это с удовольствием", - сказал он.

"Мы с Facebook встречались и с Viber встречались. Они готовы это делать (платить НДС - ред.). Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это здесь. У них есть готовые инструменты для этого", - заверил Гетманцев.

Напомним:

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube.

Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).

Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.