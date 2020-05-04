Доходы госбюджета в апреле недовыполнены на 11,6%

Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составляли 103,95 млрд грн, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже чем в апреле 2019-го.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Согласно им, общий фонд госбюджета в апреле получил 90,94 млрд грн, что на 15,7% меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период.

По данным ГКСУ, госбюджет в январе-апреле недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 314,98 млрд грн.

В частности, по общему фонду поступило 274,12 млрд грн, что на 13,9% меньше плана.

Как отмечает казначейство, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн - отставание от плана составило 36,4%, от прошлогоднего показателя - на 22,7%.

За четыре месяца таможенные поступления составили 84,84 млрд грн - это на 26,7% ниже ожидаемого уровня и на 16% меньше января-апреля 2019-го.

Как отметила ГКСУ, в апреле налоговые поступления составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня.

По итогам четырех месяцев этого года налоговые поступления составили 137,51 млрд грн, что на 7,8% ниже плана, но на 9,9% выше показателя за январь-апрель-2019-го.

В то же время возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле этого года выросло до 12 млрд грн по сравнению с 10,64 мрд грн за март, тогда как в январе-апреле этого года бюджетное возмещение НДС составило 51,45 млрд грн.

В общем план по налоговым и таможенными органами в апреле недовыполнен на 26,1%, за четыре месяца недовыполнение составило 16,1%.

Доходы местных бюджетов в апреле 2020 снизились на 18,5% и были на 21,7% ниже ожидаемого показатель - 25,05 млрд грн, а за четыре месяца местные бюджеты получили 88,97 млрд грн - это на 11,2% ниже плана и на 3% больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные казначейства.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 22,59 млрд грн, что на 3,8% выше апреля-2019, а за три месяца этот показатель вырос на 8,5% - почти до 92 млрд грн.

Доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975, 833 млрд грн (в частности 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду - 1,135 трлн грн).

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