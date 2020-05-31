Новости выходных: запуск Crew Dragon, ЕСВ и условия stand-by с МВФ

О SpaceX. Компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA со второй попытки — 30 мая в 22:22 (по Киеву) - запустила на МКС космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту. Сегодня Crew Dragon состыковался с МКС.

Об ЕСВ. Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" о внесении изменений в закон о сборе и учете ЕСВ.

Об МВФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что новая программа stand-by с МВФ не требует проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

О Минэнерго. Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует повысить норматив потребления газа для домохозяйств, где не установлены счетчики.

Об Укрзализныце. АО "Укрзализныця" с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

О Минэкономике. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что будет вводиться ряд мер для поддержки украинских производителей и тех компаний, которые работают в стране.

О Коломойском. Олигарх Игорь Коломойский перенес офис "Центрэнерго" после того, как сменилось руководство компании.