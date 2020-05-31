Спрятались: Коломойский перенес офис "Центрэнерго" в санаторий под Киевом

Олигарх Игорь Коломойский перенес офис "Центрэнерго" после того, как сменилось руководство компании.

Об этом сообщают журналисты программы Наші Гроші.

В програме сообщается, что нашли компанию в лесу, а дорога к ней была преграждена трактором. Компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.

Напоминаем:

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Ранее Сенниченко заявил, что Апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, который запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

В марте правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В июле 2019-го ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.