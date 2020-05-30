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Зеленский подписал закон о разрешении ФОПам не платить ЕСВ за месяцы, когда они не получили прибыли

Суббота, 30 мая 2020, 14:29
 

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" о внесении изменений в закон о сборе и учете ЕСВ.

Об этом сообщает сайт ОП.

Закон совершенствует нормы законодательства о начислении и уплате ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

В частности, перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, дополнили лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Они смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии добровольного участия.

Также от уплаты ЕСВ за себя освободят лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность - при условии взятия их на учет как ФОП и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФОПов.

Также от уплаты налога освободили лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Кроме этого, ФОПам отменили обязательства (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности) платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли.

Напоминаем:

13 мая Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2166 о внесении изменений в закон о сборе и учете ЕСВ.

Экономическая правда

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Зеленский закон

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