Минэнерго планирует поднять норму потребления газа
Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует повысить норматив потребления газа для домохозяйств где не установлены счетчики.
Об этом говорится в проекта постановления Кабинета Министров, передает сайт министерства.
По словам Минэнерго, сейчас, субъектами хозяйствования на рынке природного газаесть вопрос о неконтролируемом объеме его потребления.
"Сверх установленные нормы, в частности жителями домохозяйств, где нет установленных индивидуальных приборов учета газа, что в свою очередь приводит к убыткам предприятий", - говорится в сообщении.
Как планируют изменить нормы потребления:
Только газовая плита:
- Сейчас: 3,28 кубометра с человека.
По новым предложением:
- с апреля по сентябрь — 5,2 кубометра на человека;
- с октября по март — 7,6 кубометров на человека;
Только газовая плита, но без горячей воды:
- Сейчас: 5,39 кубометров на человека.
По новым предложением:
- с апреля по сентябрь — 7,1 кубометра на человека;
- с октября по март — 12 кубометров на человека;
Есть газовая плита и газовая колонка:
- Сейчас: 10,49 кубометра на человека;
По новым предложением:
- с апреля по сентябрь — 16,3 кубометра на человека;
- с октября по март — 27 кубометров на человека;
Министерство объясняет, что проблемой является отсутствие 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, и наличие экономически обоснованных норм потребления природного газа.
По словам ведомства "это приводит к бесплатному использованию газа бытовыми потребителями в размере 2,6 млрд грн на год".
Экономическая правда
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