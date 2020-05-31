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В Минэкономики планируют ввести меры для поддержки украинских производителей

Воскресенье, 31 мая 2020, 11:30
 

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что будет вводиться ряд мер для поддержки украинских производителей и тех компаний, которые работают в стране. 

Об этом он рассказал во время прямого эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", говорится на сайте министерства 

По его словам, среди ключевых краткосрочных мер – защита от импортных альтернатив, в частности, проведения антидемпинговых расследований и обеспечение доступа к государственным закупкам. 

"Наша цель – это активизация антидемпинговых расследований, выход на сбалансированную торговлю с другими странами, более быстрый переход на стандарты Евросоюза, усиление импортозамещения и совершенствования системы государственных закупок", - озвучил Петрашко.

Он рассказал, что среднесрочные и долгосрочные меры разделены по отраслевому и функциональному принципу. Отраслевые меры охватывают промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и инфраструктуру, информационно-коммуникационные технологии, сферу услуг. 

Функциональные меры включают поддержку МСБ, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

"Все меры базируются на трех основных параметрах – это доступ к финансированию, доступ к рынкам и сохранение устойчивого развития", - резюмировал министр.

Экономическая правда

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Минэкономики

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