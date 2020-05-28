Новости 28 мая: Приватбанк vs Суркисы, убытки УЗ, анбандлинг

О Приватбанке и Суркисах. Приватбанк предоставил государственной исполнительной службе доказательства подделки документов, по которым были открыты производства о взыскании с банка в пользу братьев Суркисов 250 млн долларов.

Об убытках УЗ. Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци", ориентировочные убытки достигают 1,1 миллиарда гривен.

Об анбандлинге. В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 нардепов относительно неконституционности закона об анбандлинге "Нафтогаза" - отделения ГТС в отдельную компанию.

О министре по космосу. В рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса создадут профильное министерство, также появится должность вице-премьера - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

О кредите для восстановления экономики. Кабинет министров признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

О самых богатых бизнесменах. Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины возглавил Ринат Ахметов с капиталом в 2,8 миллиарда долларов, на втром месте - Виктор Пинчук, на третьем - Петр Порошенко.

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"Убрать иностранцев из набсоветов". Как "национализм" может добить госпредприятия

Депутаты предлагают запретить иностранцам входить в наблюдательные советы украинских госпредприятий. Одобрение инициативы приведет к сохранению политического влияния на эти предприятия и последующему их расхищению. (укр)

10% ВВП и четверть всех занятых в экономике: какому бизнесу будет сложно вернуться к жизни

Есть основания ожидать достаточно быстрого восстановления украинской экономики. Что именно об этом свидетельствует и какие отрасли столкнутся с проблемами после выхода из карантина.(укр)