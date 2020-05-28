Убытки "Укрзализныци" от коррупции достигают 1,1 миллиарда - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци", ориентировочные убытки достигают 1,1 миллиарда гривен.

Об этом заявили детективы НАБУ в эфире онлайн-дискуссии "Коррупция на "Укрзализныце", передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью "Укрзализныци", 15 лиц уведомлены о подозрении", - сообщил детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов.

По его словам, среди подготовленных к подаче в суд – дела по двум народным депутатам Украины, которые были бенефициарами коррупционных преступлений в "Укрзализныце", экс-внештатному советнику бывшего президента Украины, должностным лицам УЗ и представителям коммерческих структур.

"Нагрузка нашего отдела: около 50% составляют дела "Укрзализныци", - отметил он.

В НАБУ также подчеркнули, что ориентировочный объем убытков, причиненных стратегическому госпредприятию этими преступлениями, достигает 1,1 млрд грн

Основные правонарушения, по заявлениям НАБУ, связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.