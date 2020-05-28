В Украине появится министр по развитию космической отрасли - СНБО
В рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса создадут профильное министерство, также появится должность вице-премьера - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, реформа ОПК должна стать самой масштабной за последние десять лет.
"Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы", - сказал он.
Данилов отметил, что на первом этапе реформирования создадут профильное министерство и введут должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.
"На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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