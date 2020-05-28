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Украина хочет привлечь кредит на 350 миллионов долларов на восстановление экономики

Четверг, 28 мая 2020, 10:15
 

Кабинет министров признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере 350 млн. долларов США", - говорится в распоряжении.

В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.

Напоминаем:

1 марта Украина привлекла кредит в размере 529 миллионов евро на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития.

Ранее в госбюджет Украины поступили средства от кредита в размере 350 миллионов евро, полученного под гарантию Всемирного банка.

Экономическая правда

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МБРР кредит правительство

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