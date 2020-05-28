Приватбанк заявил о поддельных документах в деле Суркисов

Приватбанк предоставил государственной исполнительной службе доказательства подделки документов, по которым были открыты производства о взыскании с банка в пользу братьев Суркисов 250 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Также банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В Приватбанке добавили, что заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP были подписаны якобы руководством компаний, но при сопоставлении с другими документами подписей директоров "возникли подозрения в подлинности таких подписей".

"Приватбанк обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом", - подчеркнули в банке.

Напомним:

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева, Приватбанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка под время национализации.

Экономическая правда