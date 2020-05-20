Шмыгаль: "Энергоатом" получает 1 миллиард убытков каждый месяц

Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен вопросом убыточной деятельности "Энергоатома".

Об этом он заявил на втором заседании Антикризисного энергетического штаба, сообщает Правительственный портал.

"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить "Энергоатом" и коллектив предприятия", - сказал премьер-министр.

Также Шмыгаль заслушал доклад в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец о состоянии исполнения решений первого заседания Антикризисного энергетического штаба.

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, указали на недопустимость неисполнения решений Антикризисного штаба, а Энергоатому напомнили о необходимости соблюдать утвержденный прогнозный баланс.

Кроме того, Антикризисный энергетический штаб обратил внимание народных депутатов на значительное количество законодательных инициатив, которые содержат антикризисные меры и зарегистрированы в секретариате Верховной Рады.

"Рассмотрение этих документов важно для энергетической безопасности страны и функционирования рынка. Штаб обратился с предложением ускорить рассмотрение таких законопроектов", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

14 мая в аварийный ремонт был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС, общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг обвинения в лоббизме интересов владельца ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли и отметил, что внеплановых отключений АЭС нет.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда