Новости 25 мая: раздел министерства, убытки предприятий, "Центрэнерго"

О разделе министерств. Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства. Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, также будет осуществлено усиление промышленного блока.

Об убытках предприятий. За январь-март 2020-го года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд ущерба (за январь-март 2019-го 111,1 млрд прибыли). В общем убытков допущены на сумму 204,8 миллиарда (495% от прошлогоднего показателя).

О "Центрэнерго". Несмотря на сообщения о минировании Шестой апелляционный админсуд снял запрет с Фонда госимущества менять руководство на "Центрэнерго". Впоследствии "заминировали" уже здание Фонда.

О кредитных ставках. Приватбанк объявил о существенном снижении ставок по всем кредитным программам финансирования юрлиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

О "Приватбанке" и Суркисах. Приватбанк 22 мая обратился в Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда по делам по искам "А-Банка" и "ФК "Динамо Киев", которые принадлежат семье Суркисов - согласно этим постановлениям в 2018 году с Приватбанка взыскали 407 млн ​​грн.

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Даниил Гетманцев про скандальный налоговый закон "1210": это не эскимо, чтобы всем нравиться

Президент подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс, который бизнес называет "налоговым террором". Что это за законопроект, что он меняет и когда заработает, объясняет глава налогового комитета Верховной Рады, депутат "Слуги народа" Даниил Гетьманцев.