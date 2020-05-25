Украинские предприятия за I квартал получили в 5 раз большие убытки, чем в 2019 году

За январь-март 2020-го года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд ущерба (за январь-март 2019-го 111,1 млрд прибыли). В общем убытков допущены на сумму 204,8 миллиарда (495% от прошлогоднего показателя).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Прибыль предприятий составил 199,9 млрд, или 131,1% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

Доля убыточных предприятий за январь-март 2020г. составила 40,8% (за январь-март 2019р. - 27,2%).

ГОСстат

Экономическая правда