Приватбанк на четверть срезает ставки по всем кредитным программам для бизнеса

Приватбанк объявил о существенном снижении ставок по всем кредитным программам финансирования юрлиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

"При этом впервые в истории банка снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения с бизнес-клиентами. Новые условия финансирования внедряются автоматически, для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять никаких заявок или посещать отделение банка" , - говорится в сообщении.

"Беспрецедентное для украинского рынка решение Приватбанка о существенном снижении кредитных ставок - это действенный шаг для максимальной поддержки бизнеса, который требует не разговоров о кризисе, а быстрых нестандартных решений и помощи из-за пандемии коронавируса и карантина.

Все наши клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, которые уже пользуются кредитными программами банка, размеры кредитной ставки будут перечислены в сторону уменьшения автоматически", - заявил глава правления Приватбанка Петр Крумханзл.

"Снижение стоимости кредитных ресурсов внедряется по всем программам поддержки малого бизнеса, как по инвестиционным кредитам, так и по программам лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым проведены кредитные каникулы/реструктуризация долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность", - пояснили в банке.

Экономическая правда