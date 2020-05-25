Премьер: Минэкоэнерго будет разделено
Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что предыдущее объединение министерств не дало того ожидаемого эффекта.
"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля.
С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - сказал глава правительства.
Напомним:
Ранее на заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования приняли решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Отметим, что в 2019 году Кабмин объединил Министерство энергетики и угольной промышленности Министерства экологии и природных ресурсов.
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