Премьер: Минэкоэнерго будет разделено

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что предыдущее объединение министерств не дало того ожидаемого эффекта.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля.

С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - сказал глава правительства.

Напомним:

Ранее на заседании Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования приняли решение о целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отметим, что в 2019 году Кабмин объединил Министерство энергетики и угольной промышленности Министерства экологии и природных ресурсов.