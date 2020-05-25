Приватбанк требует пересмотреть дела "А-Банка" и ФК "Динамо Киев": хочет вернуть 400 миллионов

Приватбанк 22 мая обратился в Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда по делам по искам "А-Банка" и "ФК "Динамо Киев", которые принадлежат семье Суркисов - согласно этим постановлениям в 2018 году с Приватбанка взыскали 407 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Основанием для подачи заявлений стало установление Приватбанком обстоятельства, что сам Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером Приватбанка Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1". Такое подтверждение содержится в иске господина Суркиса, который был подан совладельцем "А-Банка" в конце прошлого года в суд в Лондоне.

Это является одним из оснований для вывода о его связи с Приватбанком", - говорится в сообщении.

"Обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале "1+1" опровергалось и опровергается господином Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине.

Украинские суды удовлетворили иски "А-Банка" и ФК "Динамо" Киев", среди прочего, на основании заключения об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе "1+1", - добавили в банке.

В Приватбанке считают, что решения по делам "А-Банка" и ФК "Динамо Киев" должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам и должна быть подтверждена законность определения Игоря Суркиса связанным с Приватбанком лицом.

Напомним:

15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка под время национализации.

Экономическая правда