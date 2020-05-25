Суд разрешил Фонду госимущества сменить руководство "Центрэнерго", позже офис Фонда "заминировали"

Несмотря на сообщения о минировании Шестой апелляционный админсуд снял запрет с Фонда госимущества менять руководство на "Центрэнерго". Впоследствии "заминировали" уже здание Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в очередной раз заминировали здание Фонда госимущества. Это произошло во время заседания наблюдательного совета в вопросе замены директора "Центрэнерго".

Также, сегодня утром, наверное, не случайно, заминировали здание Шестого апелляционного административного суда, где рассматривался вопрос снятия запрета Фонда госимущества по замене руководства "Центрэнерго", - сообщает глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Напомним:

5 марта правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В то же время окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр, передает "Интерфакс-Украина".

Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко.

Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном Приватбанке юрисконсультами.

Премьер-министр Алексей Гончарук, ушедший 4 марта в отставку, 26 февраля заявил о согласованном правительством решении сменить руководителя "Центрэнерго", а позже подтвердил свое намерение добиться исполнения этого решения.

Собеседник, приближенный к уволенному Гончаруку, считает, что одной из главных причин его отставки стало решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго.

В июле ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.

Экономическая правда