Зеленский объяснил, куда пойдут деньги МВФ

5 миллиардов долларов Международного валютного фонда будут направлены в госбюджет и на сохранение платежного баланса.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Зеленский сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул президент.

Напомним:

Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

В Офисе президента говорили, что общий объем программы все еще обсуждается. Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель.

Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда до конца мая, его размер составит 1,9 миллиарда долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также надеется, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет подписан до конца мая.

Экономическая правда