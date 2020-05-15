Украина ожидает транш от МВФ в течение 1-2 недель, объем программы обсуждается – Офис президента

Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель. Общий объем программы все еще обсуждается.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в комментарии для Reuters.

По словам Ковалив, точные даты получения транша и его объем будет известно на следующей неделе. Премьер Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ожидает программу с МВФ на 5 млрд долларов, а первый транш - до конца мая.

Несмотря на заявления Юлии Тимошенко об обжаловании банковского законопроекта в Конституционном суде, Ковалив не считает, что это существенно повлияет на законопроект.

По ее словам, депутаты ранее также пытались неудачно обжаловать земельный законопроект, который был одним из требований МВФ

"Мы не ожидаем, что это может существенно задержать подписания законопроекта и его принятие", - резюмирует Ковалив.

Напомним:

Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда до конца мая, его размер составит 1,75 миллиарда долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также надеется, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет подписан до конца мая.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

7 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около 5,5 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования.

Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до 9,5 млрд долларов по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.