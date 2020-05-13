Марченко рассказал, когда состоится первый транш МВФ и какого размера он будет
Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда до конца мая, его размер составит 1,75 миллиарда долларов.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время пресс-брифинга.
"Мы ожидаем, что получим первый транш до конца мая, его объем будет 1,75 миллиарда долларов", - сообщил министр.
По словам Марченко, правительство планирует перекрыть дефицит бюджета за счет, в частности, траншей МВФ.
Также министр финансов поблагодарил депутатов за принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, который позволяет разблокировать работу с МВФ.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль также надеется, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет подписан до конца мая.
7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.
В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.
В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.
Последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиколомойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков.
7 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около 5,5 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования.
Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до 9,5 млрд долларов по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.
Экономическая правда
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