Шмыгаль надеется подписать соглашение с МВФ в конце мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет подписан до конца мая.

Об этом он сообщил во время видеопереговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.

Напомним:

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиколомойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков.

7 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около 5,5 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования.

Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до 9,5 млрд долларов по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерение МВФ выделить Украине 8 млрд долларов, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон.

Минфин надеется привлечь в бюджет не менее 3,5 млрд долларов от МВФ в 2020 году, сообщал министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда