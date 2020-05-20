Зеленский о Нефьодове: Он хороший, профессиональный, но этого мало

Президент Владимир Зеленский заявил, что экс-руководитель Гостаможни Максим Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.

Об этом он сказал на пресс-конфереции.

"Вы говорите, что я привожу в систему людей времен Януковича. Относительно Любченко (новый глава Налоговой - ред.) - Любченко не был руководителем Налоговой. У нас не все люди, которые были во времена Януковича, являются людьми Януковича", - сказал президент.

Справка. В 2009-2011 годах Любченко работал заместителем главы Государственной налоговой службы.

"По поводу увольнения главы Налоговой и главы Гостаможни (Верланова и Нефьодова - ред.) - это была позиция министра финансов (Марченко - ред.). Макс Нефьодов - нормальный человек, но на таможне берут взятки, нормальный человек, но едет контрабанда. Он хороший, симпатичный, профессиональный - мало. Мало!

Хотя я предлагал ему - давай изменим законодательство, давай на время борьбы с контрабандой изменим законодательство так, чтобы военные, СБУ зашли на таможню и остановили полностью контрабанду. Нет, мы все сделаем сами. Результат? Результат - минус десятки миллиардов гривен по году. Нету наполнения бюджета.

Так что делать с Максом? Я хочу, чтобы он, например, вернулся, он может работать и в Офисе президента, и отдельные вести проекты, которые он сможет довести до положительного результата", - подчеркнул Зеленский.

"Те вещи, которые на таможне хороши - они хороши. Но от хороших людей в хороших костюмах даже с хорошим образованием нельзя наполнить бюджет. Это не только моя позиция - так говорит и новый министр финансов", - добавил он.

"Министр финансов (Марченко - ред.) работал во времена Порошенко. Почему вы так не говорите? Это же старая команда, он был же заместителем главы Администрации у Петра Алексеевича. Так что он, человек Порошенко, или они кумовья, или они братья, или они друзья?

Взял Марченко - потому что он один из лучших людей, который может быть министром финансов. Один! Другого не нашли. Любченко предложил министр финансов. Спросите его, почему он предложил на пост главы Налоговой человека Януковича.

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Напомним:

Ранее глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Экономическая правда