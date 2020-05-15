Уволили 50% руководителей таможен — Минфин

На заседании коллегии Государственной таможенной службы 15 мая уволили 50% руководителей таможен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и и.о. главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Также руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении", - говорится в сообщении.

По словам главы Минфина, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни.

Он добавил, что комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается.

"Но по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения", - пояснили в Минфине.

"Я держу под личным контролем реализацию реформы таможни: у меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза.

Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза", - обратился к руководителям таможен Марченко.

"Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задачи. Сегодняшняя коллегия уже не о планах и задачах, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно.

Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены", - подчеркнул он.

Глава Минфина добавил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

"Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками.

В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку. Дополнительно, мы обеспечим надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор", - сказал он.

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Напомним:

Ранее глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Экономическая правда