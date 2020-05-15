Герус обратится в СБУ и СНБО из-за штучной остановки блоков АЭС

Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус готовит обращение в СБУ и СНБО из-за внешних административных ограничений атомной генерации.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Несмотря на то, что в разных ремонтах находятся 5 атомных блоков, общее недогрузка работающих блоков сегодня на 11:32 составляет 1170 МВт - таковы внешние административные ограничения работы Энергоатома.

Минимум половина из этого ограничения является надуманным. Более того, неделю назад Энергоатом имел мощность на 900 МВт больше - 8200 МВт - хотя за неделю ничего особенно в системе не изменилось, ни погода, ни потребление", - пишет нардеп.

По мнению Геруса, ограничения генерации АЭС усиливает зависимость от олигархических финансово-промышленных групп.

"На украинских АЭС уже накопилось запасов ядерного топлива на 1,5-2 года вперед, и есть жесткий график дальнейших закупок ядерного топлива.

Такая искусственная остановка блоков Энергоатома создает огромные риски и проблемы, а также усиливает зависимость энергетической отрасли от отдельных олигархических финансово-промышленных групп, что по моему мнению, представляет угрозу национальной безопасности. Готовлю обращение в СБУ и СНБОУ", - резюмирует нардеп.

Напомним:

14 мая Герус сообщил, что в аварийный ремонт был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС, общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг обвинения в лоббизме интересов владельца ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли и отметил, что внеплановых отключений АЭС нет.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда