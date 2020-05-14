Новости 14 мая: открытие рынков, возобновление пассажирских перевозок, IKEA
О "зеленой" ДТЭК. Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.
О возобновлении пассажирских перевозок. Пассажирское сообщение будет восстанавливаться в три этапа. Пассажиры и персонал транспорта будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты.
Об утечке данных. Полицейские не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія".
Об IKEA. Шведский магазин IKEA начал работу на украинском рынке и запустил онлайн-магазин.
Об открытии рынков. Кабинет министров на внеочередном заседании разрешил возобновить работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности.
О скандальном законе. Президент Украины Владимир Зеленский намерен ветировать принятый в январе ВР налоговый закон №1210 со своими предложениями.
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