Информация об утечке персональных данных из "Дії" не подтвердилась — Нацполиция

Полицейские не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия.

По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что информация о якобы кибератаках и киберувязвимости системы "Дія", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.

"Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы", - добавили в Нацполиции.

Напомним:

Ранее Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В министерстве заявили, что утечка не связан с приложением "Дия".

В МВД заявили, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разные годы, и говорят, что заблокировали ресурс, который их распространял.

По этому поводу правоохранители открыли уголовное производство.

Государственное бюро расследований начало расследование касательно возможной причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев в сети Telegram.

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Экономическая правда