Зеленский планирует ветировать скандальный закон о новых налоговых правилах

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ветировать принятый в январе ВР налоговый закон №1210 со своими предложениями.

Об этом на онлайн-конференции заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает "Интерфакс-Украина".

"На законопроект №1210 будет наложено вето с предложениями и замечаниями президента. Исходя из этого "соевые правки" с точки зрения реализации по этому законопроекту - вопрос снят", - сказал Лещенко.

По его словам, на сегодня есть понимание и поддержка по вопросу отмены "соевых правок" со стороны аграрного комитета Рады и правительства, и в планах пойти по пути принятия депутатского законопроекта авторства нардепа Олега Тарасова ( "Слуга народа").

"В конце мая Верховная Рада переходит в штатный режим работы, мы проведем дополнительные консультации с депутатскими группами, думаю, в случае активной работы в течение календарного месяца мы закроем этот вопрос, поскольку было публичное обещание президента по "соевым поправкам", - отметил уполномоченный президента.

Он добавил - если законопроект будет принят, то вступит в силу с момента опубликования.

Напомним:

16 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении за скандальный законопроект 1210, который предусматривают нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, повышение лимитов для ФОПов и в том числе, повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Принятые во втором чтении и в целом законопроект №1210 с изменениями в Налоговый кодекс и сопутствующий ему законопроект №1209-1 учитывают ряд замечаний со стороны бизнеса, однако содержат много противоречивых норм, заявила в пресс-релизе Европейская бизнес-ассоциация.

Законы (законопроекты 1210 и 1209-1) вносят изменения в администрирование налогами, в частности вводят принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определяет требования относительно мотивированности решений контролирующих органов о наложении штрафов, закрепляет перечень налоговых нарушений контролирующих органов, в том числе несоблюдение процедуры регистрации налогоплательщика и нарушения в сфере возмещения НДС.

В части имплементации положений плана BEPS законы вводят концепцию налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица, вводят трехуровневую структуру документации для международных групп компаний.

Законы вносят изменения относительно налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и других налогов и сборов.

Закон также вводит унифицированную форму информации о ставках и льготах по все местным налогам и сборам, порядок предоставления ее органами местного самоуправления в ключевые органы.

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Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 1210, чем отменила в том числе так называемые "соевые правки".

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых соевых правок.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые "соево-рапсовые правки", которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате "соевых правок".