IKEA начала работать в Украине: заработал онлайн-магазин

Шведский магазин IKEA начал работу на украинском рынке и запустил онлайн-магазин.

Об этом сообщает пресс-релиз компании.

Заказ можно делать на сайте www.ikea.ua.

"Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома", - сказал Флориан Мелло, руководитель IKEA в Украине.

Покупатели, кроме доставки, смогут забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.

Сейчас работает два пункта - в Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry.

В IKEA просят отнестись с понимание в случае возможных задержек в течение первых дней работы.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве.

Компания недавно подписала договор аренды с ТРЦ Blockbuster Mall.

Напомним:

Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.

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Экономическая правда