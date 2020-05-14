Все разделы
Укр / Рус

IKEA начала работать в Украине: заработал онлайн-магазин

Четверг, 14 мая 2020, 15:31
 

Шведский магазин IKEA начал работу на украинском рынке и запустил онлайн-магазин.

Об этом сообщает пресс-релиз компании.

Заказ можно делать на сайте www.ikea.ua.

"Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома", - сказал Флориан Мелло, руководитель IKEA в Украине.

Покупатели, кроме доставки, смогут забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.

Сейчас работает два пункта - в Ашан Рив Гош (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry.

В IKEA просят отнестись с понимание в случае возможных задержек в течение первых дней работы.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве.

Компания недавно подписала договор аренды с ТРЦ Blockbuster Mall. 

Напомним:

Договор аренды мебельного ритейлера IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве уже подписан, но в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Рекомендуем почитать: IKEA в Украине: чем мебельный гигант будет покорять новый рынок

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

IKEA

powered by lun.ua
Материалы по теме
IKEA из-за коронавируса переносит открытие магазина в Киеве 7 мая 2020, 13:46
IKEA не начнет работать в Украине в обещанные сроки 24 марта 2020, 19:45
IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям погибшего мальчика, на которого упал комод 7 января 2020, 11:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!