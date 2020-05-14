На Разумкова и Гетманцева подали в суд из-за "антиколомойского" закона

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за "антиколомойский" закон.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по "ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу" банковского законопроекта.

Также он просит признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения Регламента во время заседания финансового комитета Рады 30 марта.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", зарегистрировал постановление об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках. Ранее Поляков подал к законопроекту 6000 правок.

13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

Для сокращения процедуры рассмотрения, Рада изменила свой регламент, что впоследствии позволило сократить количество правок до 200.

Экономическая правда