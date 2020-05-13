Рада поддержала в целом "антиколомойский" законопроект

Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.

За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ. Во время голосования в зале присутствовал президент Владимир Зеленский, который призвал "защитить экономику" и поддержать законопроект.

Голосование по фракциям

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

С 2014 года Нацбанк вывел с рынка 104 банка. В пояснительной записке говорится, что "некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок, что создает системные риски для финстабильности".

В законопроекте предлагается внести статью 266-1 в кодекс Украины административного судопроизводства.

В пунктах этой статье говорится о том, что решение суда не может стать основанием для возврата банка его бывшим владельцам.

Так решение суда: "Не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого индивидуального акта/решения, кроме права на возмещение ущерба".

Также решение суда не восстанавливает положения банка, которое существовало до принятия решения о ликвидации или отзыва лицензии и не может быть причиной для отмены решения о его ликвидации: "суд не может принять любое другое решение, которое может привести остановке/прекращению начатой ​​процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка и/или ликвидации банка".

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Напомним:

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

Для сокращения процедуры рассмотрения, Рада изменила свой регламент, что впоследствии позволило сократить количество правок до 200.

Экономическая правда