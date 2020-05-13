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Автор 6 тысячи "антиколомойских" поправок подал постановление об отмене закона, его рассмотрит Рада

Среда, 13 мая 2020, 15:12
 

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа" зарегистрировал постановление об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках. Ранее Поляков подал к законопроекту 6000 правок.

Фото документа нардеп опубликовал на своем Telegram-канал.

По регламенту проект постановления должны рассмотреть на заседании парламента. Это блокирует подписание закона президентом и вступления его в силу.

13 мая Верховная Рада приняла вернуться к обычному режиму своей работы с 18 мая, вероятно, что постановление рассмотрят на ближайшей сессии.

Экономическая правда

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