Автор 6 тысячи "антиколомойских" поправок подал постановление об отмене закона, его рассмотрит Рада

Народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа" зарегистрировал постановление об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках. Ранее Поляков подал к законопроекту 6000 правок.

Фото документа нардеп опубликовал на своем Telegram-канал.

По регламенту проект постановления должны рассмотреть на заседании парламента. Это блокирует подписание закона президентом и вступления его в силу.

13 мая Верховная Рада приняла вернуться к обычному режиму своей работы с 18 мая, вероятно, что постановление рассмотрят на ближайшей сессии.

Экономическая правда