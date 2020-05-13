Новости 13 мая: увольнение Витренко, принятие "антиколомойского" закона, "конфетка" для ФЛП
О принятии "антиколомойского" закона. Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Об увольнении Витренко. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из "Нафтогаза".
О выступлении Смолия в Раде. Глава Нацбанка Яков Смолий во время выступления в парламенте заявил, что макроэкономические прогнозы позволяют снизить учетную ставку в 2020 году.
Об открытии метро. Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.
О безработице. По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост количества безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.
О "конфетке" для ФЛП. Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому физлицам-предпринимателям разрешается не платить ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли.
О транше МВФ. Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда до конца мая, его размер составит 1,75 миллиарда долларов.
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