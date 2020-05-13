ФОПам разрешили не платить ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли

Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2166 о внесении изменений в закон о сборе и учете ЕСВ.

За соответствующее решение проголосовал 321 депутат.

Закон совершенствует нормы законодательства о начислении и уплате ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

В частности, перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, дополнили лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Они смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии добровольного участия.

Также от уплаты ЕСВ за себя освободят лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность - при условии взятия их на учет как ФОП и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФОПов.

Также от уплаты налога освободили лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Кроме этого, ФОПам отменили обязательства (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности) платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли.

Экономическая правда