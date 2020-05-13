Шмыгаль: В этом году прогнозируется резкий рост количества безработных

По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост количества безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Только с начала действия карантина почти 200 тыс человек получили статус безработного. По нашим прогнозам, в этом году прогнозируется резкий рост безработных до 9,4%. В 2019 году эта цифра составляла 8,2%. Поэтому наша цель - не только сохранение рабочих мест, но и создание новых", - сказал Шмыгаль.

По его словам, 13 мая на заседании правительства Минэкономики будет представлена ​​программа с четким распределением где, когда и какие рабочие месяца будут созданы.

"Еще один аспект поддержки бизнеса - это частичная выплата зарплат тем предприятиям, где у работников было уменьшено рабочее время. Это то, что делают западные страны и то, что также сделал наше правительство, выделив на эту программу почти 5 млрд грн", - добавил глава правительства

По его словам, за 1 неделю на эту программу подали заявки 7000 предпринимателей - для них будут делать соответствующие возмещения.

Экономическая правда