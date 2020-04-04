МВФ поприветствовал принятие “антиколомойского” законопроекта

Международный валютный фонд поприветствовал принятие законопроекта о банках и ожидает его принятия в целом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем на его окончательное принятие. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", - отметил Люнгман.

Он также призвал Украину продолжить работу со Всемирным банком для "обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".

Напомним:

Всемирный банк поприветствовал принятие закона о рынке земли, однако указал, что важно дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения конкуренции. Также банк призвал принять ряд новых законов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов оставалось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.

30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала "антиколомойский" закон №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

В законопроект нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Позже сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

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