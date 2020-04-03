Всемирный банк поприветствовал земельную реформу и призвал принять новые законы
Всемирный банк поприветствовал принятие закона о рынке земли, однако указал, что важно дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения конкуренции. Также банк призвал принять ряд новых законов.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинских и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов", -- указал ВБ.
Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей, пояснили в ВБ.
"Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.
Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", -- указал ВБ.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.
Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов оставалось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.
31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения
30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала "антиколомойский" закон №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Позже сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.
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Экономическая правда
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