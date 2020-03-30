Рада поддержала в первом чтении "антиколомойский" законопроект
Верховная Рада в первом чтении поддержала закон 2571-Д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
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Напомним:
МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.
24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту
Часть депутатов "Слуги народа" призвала через социальные сети поддержать законопроект №3260, относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.
Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.
Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.
17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.
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