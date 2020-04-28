Новости 28 апреля: закон про землю, рост зарплат, Смолия вызывают в Раду

О земле. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения.

О росте зарплат. В марте средняя зарплата плата украинцев составила 11 446 грн в месяц - это на 599 гривен больше, чем в феврале.

О Смолие и депутатах. Ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотят заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

О финансовом мониторинге. 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, возникает немало вопросов о том, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. НБУ ответил на популярные вопросы.

О потерях украинского туризма. Кабмин оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса в 1,5 млрд долларов.

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Рынок труда на карантине: чем грозит продолжение ограничений



Во время карантина уменьшилось не только количество вакансий. Резюме на сайтах по поиску работы также стало меньше, хотя количество безработных в Украине значительно выросло. О чем это свидетельствует и почему правительству следует обратить внимание эти индикаторы.

Доказать законность денег при пополнении карты на 5000 – это не миф. Что меняет новый закон про финмониторинг

28 апреля вступает в силу новый закон – о финансовом мониторинге. Кто под него подпадает, что он меняет для банков и ихних клиентов. Разбор